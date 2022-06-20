МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Мошенники через рассылку в интернете начали предлагать от имени Сбербанка пройти тест о рынке ценных бумаг, чтобы получить доступ к инвестиционной платформе, сообщила РИА Новости директор фонда "За права заёмщиков", руководитель платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Сбербанк ждет усиления телефонного мошенничества в России

В "Мошеловке" зафиксировали рассылку писем, сулящих "гарантированный доход". В таких сообщениях содержится набор цифр и файл в формате pdf с ссылкой на сайт. На главной странице сайта размещен логотип "Сбер", рекламный ролик некоего проекта "Сбербанк Инвест", предложение пройти тест для получения доступа к платформе. Вопросы теста не имеют ничего общего с проверкой знаний о рынке ценных бумаг, по сути они бессмысленны и составлены с ошибками, выяснили эксперты.

Череда вопросов завершается поздравлением с получением доступа к платформе, а также просьбой заполнить форму с контактными данными и проставить "галочки" для подтверждения возраста и заключения "Клиентского соглашения", из которого следует, что веб-ресурс ни за что не несет ответственности, в том числе за материальные потери клиентов или даже за физический ущерб.

Человек, передавая свои данные через сайт, якобы получает доступ к инвестиционной платформе. К нему приставляют "персонального менеджера" — человека, который планомерно будет убеждать его вложить еще и еще денег под "особо выгодные" предложения, рассказала Лазарева.

"Жертва вкладывает деньги, как она считает, в акции, а на деле просто переводит их мошенникам. Долгое время смотрит за тем, как курсы "растут" (на самом деле пользователям показывают обычные рисунки, не имеющие отношения к происходящему на бирже) и "вкладывает" еще деньги, а при попытке вывести средства не может получить ни копейки", — сообщила эксперт.

Разумеется, к Сбербанку платформа отношения не имеет, добавила она. У этого банка есть брокерская площадка, но она называется "Сберинвестиции". "Как и все сервисы группы компаний он расположен на официальном сайте банка, а не на непонятном домене в зоне ".com", как мошеннический ресурс", — заключила Лазарева.