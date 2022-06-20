Источник назвал размер российского госдолга в 2023-2025 годах
Источник ожидает объем российского госдолга в 2023-2025 годах на уровне 16-17% ВВП
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Объем государственного долга России в 2023-2025 годах ожидается на уровне около 16-17% ВВП, сообщил РИА Новости источник, знакомый с подготовленным Минфином России документом.
В 2023 году, по оценке, госдолг сократится до 15,9% ВВП с 16% в 2022 году. В 2024 году вновь подрастет до 16% ВВП, а в 2025 году ускорится до 16,7% ВВП, сообщил источник со ссылкой на проект документа "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".
По итогам 2023 года объем государственного долга РФ составит 23,479 триллиона рублей против 22,505 триллиона в 2022 году, по итогам 2024 года — 25,229 триллиона, в 2025 году — 28,021 триллиона.
https://1prime.ru/finance/20220620/837233365.html
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