МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Объем государственного долга России в 2023-2025 годах ожидается на уровне около 16-17% ВВП, сообщил РИА Новости источник, знакомый с подготовленным Минфином России документом. Источник сообщил о сокращении объема ФНБ в текущем году

В 2023 году, по оценке, госдолг сократится до 15,9% ВВП с 16% в 2022 году. В 2024 году вновь подрастет до 16% ВВП, а в 2025 году ускорится до 16,7% ВВП, сообщил источник со ссылкой на проект документа "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".

По итогам 2023 года объем государственного долга РФ составит 23,479 триллиона рублей против 22,505 триллиона в 2022 году, по итогам 2024 года — 25,229 триллиона, в 2025 году — 28,021 триллиона.