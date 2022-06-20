Путин поручил определить порядок выплат, награжденным "Родительской славой"
Путин поручил определить порядок выплат людям с медалью и орденом "Родительская слава"
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября определить порядок единовременных выплат награжденным медалью и орденом "Родительская слава" в размере 200 и 500 тысяч рублей, говорится на сайте Кремля.
"Определить условия и порядок осуществления единовременных выплат гражданам, награжденным медалью ордена "Родительская слава", а также гражданам, награжденным орденом "Родительская слава" (в размере 200 тысяч рублей и 500 тысяч рублей соответственно)… Срок – 1 сентября 2022 года", — сообщается в списке поручений.
https://1prime.ru/finance/20220620/837235951.html
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