МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 сентября определить порядок единовременных выплат награжденным медалью и орденом "Родительская слава" в размере 200 и 500 тысяч рублей, говорится на сайте Кремля. Путин поручил обеспечить меры для льготной ипотеки многодетным

"Определить условия и порядок осуществления единовременных выплат гражданам, награжденным медалью ордена "Родительская слава", а также гражданам, награжденным орденом "Родительская слава" (в размере 200 тысяч рублей и 500 тысяч рублей соответственно)… Срок – 1 сентября 2022 года", — сообщается в списке поручений.