МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять законы об исполнении бюджетов Пенсионного фонда РФ (ПФР), Фонда социального страхования РФ (ФСС) и Федерального фонда обязательного страхования (ФОМС) за 2021 год. "Биг Тейсти" вернется в Россию под новым названием

Документы, внесенные правительством РФ, предусматривают утверждение отчетов об исполнении бюджетов данных государственных внебюджетных фондов за прошлый год. На рассмотрение Думы их планируется вынести 29 июня.

Согласно первому проекту, доходы ПФР в 2021 году составили около 9,794 триллиона рублей (7,5% к ВВП), расходы – 10,125 триллиона (7,7% к ВВП). А объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств составил 9,989 триллиона рублей. Таким образом бюджет фонда был исполнен с дефицитом порядка 331 миллиарда рублей, на покрытие которого были направлены переходящие остатки средств его бюджета на 1 января 2021 года.

Исходя из второго законопроекта, доходы ФСС в прошлом году составил около 1,428 триллиона рублей, или 175,1% по сравнению с ранее утвержденными законом, расходы – 1,316 триллиона, или 158%, то есть он исполнен с профицитом примерно в 112 миллиардов рублей. При этом расходы на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств находились на уровне 926,521 миллиарда рублей.

Третий законопроект предусматривает утверждение отчета ФОМС за 2021 год по доходам в объеме 2,631 триллиона рублей, которые увеличились по сравнению с предыдущим годом на 10%, по расходам – 2,569 триллиона с увеличением на 8,9% по сравнению с 2020 годом. Основным источником формирования доходов бюджета фонда являлись страховые взносы на ОМС, доля которых в общем объеме его доходов в 2021 году составила 88%.