МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Мобильное приложение "МКБ онлайн" удалено из магазина приложений App Store, но уже скаченным приложением можно продолжать пользоваться, сообщает банк.
"App Store удалил приложение "МКБ Онлайн". Теперь его нельзя скачать, но можно продолжить пользоваться текущей версией", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале банка.
Тем, у кого приложения нет, в банке посоветовали добавить интернет-банк на рабочий стол смартфона для быстрого доступа. "Для тех, кто привык пользоваться интернет-банком, есть адаптивная версия для мобильных телефонов", — отметили в МКБ.
Евросоюз с 14 июня в рамках очередного пакета санкций против России отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT. Сами банки сообщили, что отключение от этой системы не окажет существенного негативного влияния на их работу — к такому сценарию они были готовы.
https://1prime.ru/finance/20220620/837239145.html
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