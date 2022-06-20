МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Мобильное приложение "МКБ онлайн" удалено из магазина приложений App Store, но уже скаченным приложением можно продолжать пользоваться, сообщает банк. Российские мобильные операторы начали брать плату за покупку сим-карты

"App Store удалил приложение "МКБ Онлайн". Теперь его нельзя скачать, но можно продолжить пользоваться текущей версией", — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале банка.

Тем, у кого приложения нет, в банке посоветовали добавить интернет-банк на рабочий стол смартфона для быстрого доступа. "Для тех, кто привык пользоваться интернет-банком, есть адаптивная версия для мобильных телефонов", — отметили в МКБ.

Евросоюз с 14 июня в рамках очередного пакета санкций против России отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT. Сами банки сообщили, что отключение от этой системы не окажет существенного негативного влияния на их работу — к такому сценарию они были готовы.