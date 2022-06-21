МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Российские банки смогут фактически применять отрицательные ставки по валютным депозитам для клиентов — юридических лиц по особым правилам, пишет РБК со ссылкой на законопроект, подготовленный Минэкономразвития. Россиянам назвали лучший способ приумножить сбережения

Подлинность документа подтвердил источник издания, участвующий в обсуждении. Поправки разработаны для "снижения концентрации средств в валюте" в кредитных организациях, их поддержали в Минфине и ЦБ, следует из пакета документов к проекту.

Представитель Банка России отметил, что поправки разрабатывались "при активном участии" регулятора, в случае принятия они должны вступить в силу через десять дней после официального опубликования.

"Изменения в законодательство направлены на постепенную девалютизацию российской экономики, — отметил он. — При этом положения закона будут распространяться также на правоотношения, возникшие из договоров депозита юридического лица в иностранной валюте, заключенных до вступления закона в силу".

Согласно поправкам, статью 29 закона "О банках и банковской деятельности" дополнят новой нормой, разрешающей кредитным организациям взимать с корпоративных клиентов комиссии по депозитам, открытым в любой иностранной валюте. Размер вознаграждения может превышать величину процентов, начисленных по вкладу. Также банкам разрешат распространить подобные комиссии на уже заключенные договоры.

По словам управляющего партнера юридической компании "Иккерт и партнеры" Павла Иккерта, такая конструкция нужна, чтобы банки могли фактически применять отрицательные ставки по депозитам, которые не допускаются Гражданским кодексом.