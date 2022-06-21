МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. В подходе мошенников к выбору потенциальных "клиентов" прослеживаются определенные векторы, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов. Мошенники стали предлагать инвестиции от имени Сбербанка

По его словам, нередко круг возможных жертв обмана зависит от того, какой информационный повод намерены использовать злоумышленники. Так, мошенники, эксплуатирующие тему выплат и индексаций, обычно ориентируются на россиян среднего возраста и старше.

"С точки зрения информационного фона, наиболее актуальной в настоящее время будет социальная инженерия, связанная со всевозможными новыми выплатами, индексациями, возможно, пожертвованиями. Мошенники пытаются работать в этом направлении. С точки зрения сегментации клиентов, под такой инфоповод выбирается достаточно широкий круг граждан. Я бы сказал, что это средний возраст плюс", – уточнил Сизов.

Другой вектор деятельности мошенников предполагает звонки всем, чьи данные у них имеются.

"Самый простой вектор – "повезет – не повезет". Это звонки всем подряд, чьи данные есть у злоумышленников в достаточном объеме для реализации той или иной противоправной схемы. Либо потенциальная жертва цепляется на удочку, и начинается что-то более сложное, либо жертва отбивается. Время от времени происходят повторные звонки. Если та или иная жертва не повелась на обман, спустя некоторое время – три-четыре месяца – идет повторная попытка прощупать, вдруг клиент поведется на новую схему", – отметил Сизов.

Кроме того, при "сегментации клиентов" мошенники могут выбирать довольно узкие группы людей, имеющих отношение к тому или иному банковскому продукту. Так, иногда выбирается более узкая группа из определенных баз данных или с форумов, где потенциальные жертвы пытались что-то выяснить. Например, специфическая утечка данных, благодаря которой можно получить сведения, в каком банке обслуживается жертва и какие банковские продукты у нее есть. "Тогда мошенники подстраиваются под схему работы конкретного кредитного учреждения, под определенную группу клиентов, чтобы быть максимально погруженными в специфику того или иного продукта, в рамках которого планируется осуществить противоправные действия", – заключил Сизов.