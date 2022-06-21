МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Британский регулятор в сфере платежных систем (PSR) проведет две рыночные проверки комиссионных сборов, взимаемых Visa и Mastercard — американских компаний, доля которых в объеме платежей по дебетовым и кредитным картам в Британии достигает 99%. Курс доллара к иене обновил рекорд с 1998 года

Поводом для сегодняшнего заявления PSR стало сильное давление законодателей — они настаивают на проведении полноценных рыночных проверок по вопросу комиссионных сборов по картам, которые платят ретейлеры и которые обычно переносятся на потребителей.

"Мы хотим понять, нормально ли функционирует рынок платежей по картам, и убедиться, что торговцы и в конечном счете потребители остаются в выигрыше", — сказала Натали Тиман, руководитель PSR по стратегии.

Как утверждает Mastercard, Британия является одним из самых инновационных и конкурентоспособных рынков платежей в мире. Компания пообещала сотрудничать с PSR для расширения возможностей в интересах каждого, кто осуществляет или получает платежи.

Как пояснил регулятор, в ходе первой проверки он попытается выяснить, почему после Brexit произошло пятикратное повышение трансграничной межбанковской комиссии, которую Mastercard и Visa взимают в Европейском союзе с ретейлеров за потребительские покупки по телефону или онлайн.

PSR уже сообщил, что по итогам предварительного запроса информации не удалось получить объяснения данного повышения на основе объемов, стоимости или структуры транзакций.

Размер комиссии был ограничен соглашением ЕС, которое прекратило действовать в Британии после ее выхода из блока.

По словам PSR, он хочет понять основания для указанных повышений, а также то, свидетельствуют ли они о том, что рынок не работает должным образом.

Темой для второй проверки станут комиссионные сборы с услуг, которые позволяют ретейлерам принимать платежи по картам.

Поставленные задачи проверок вынесены на общественное обсуждение до 2 августа.