МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Дополнительные затраты бюджета на льготную ипотеку на жилье в новостройках с учетом снижения ставки до 7% в ближайшие три года будут в пределах 30 миллиардов рублей, заявил РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев. Путин: ипотека становится слишком сложнодоступной для россиян

"На трёхлетку там где-то в пределах 30 миллиардов рублей", — ответил Моисеев на вопрос о том, сколько потребуется дополнительно выделить из бюджета для субсидирования ставки в 7%.

Накануне Минфин РФ сообщил, что внес в правительство проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке на новостройки с 9% до 7%. Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что надо максимально быстро обеспечить снижение ставки до 7%.

Весной, когда ставка по этой ипотеке снижалась до 9%, расходы бюджета на данную программу в 2022-2033 годах оценивались в 461 миллиард рублей.