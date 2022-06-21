МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Росбанк с 4 июля начнет брать комиссию в 0,5% в месяц за обслуживание валютных счетов физических лиц, говорится в сообщении на сайте банка. Курс евро рухнул до 57 рублей

"С 4 июля 2022 года Росбанк начинает брать комиссию за обслуживание валютных счетов физических лиц. Комиссия будет сниматься за обслуживание счетов клиентов в евро и долларах, если сумма на них будет превышать 10 000 евро или долларов", — пишет банк.

Отмечается, что комиссия составит 0,5% в месяц, она будет рассчитывается на совокупный остаток по всем текущим счетам. При этом за остатки на валютных вкладах комиссия браться не будет.

Некоторые российские банки в июне начали вводить комиссии за обслуживание валютных счетов физлиц. ЦБ в середине июня заявил, что считает недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов.