МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Средства юридических лиц в банках РФ в мае увеличились на 2,2%, физлиц — на 0,8%, свидетельствуют данные Банка России. Выдача кредитов юрлицам в мае снизилась на 0,2%

"Средства юридических лиц значительно выросли (+859 триллионов рублей, или +2,2%). Такой существенный приток в значительной степени может быть обусловлен высокими ценами на сырьевые товары и ростом выручки экспортеров. Средства населения в мае увеличились на 257 миллиардов рублей (+0,8%)", — привел данные ЦБ.

Валютизация депозитов сейчас создает дополнительные риски для российских банков, поэтому они могут стараться уменьшить объем операций с валютой через отказ от предложения клиентам валютных продуктов, считает Банк России.

"Валютизация депозитов создает дополнительные риски для банков, так как для балансирования валютной позиции они должны покупать валюту и размещать ее, рискуя столкнуться с "заморозкой" при расширении санкций. Поэтому банки могут стараться уменьшать объем своих валютных операций, в том числе отказываться от предложения клиентам валютных продуктов, хотя некоторые действуют слишком радикально, устанавливая повышенные комиссии по существующим счетам", — пишет ЦБ.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае заявляла, что российские банки в условиях международных санкций должны продолжить девалютизацию своих балансов, максимально ограничивать валютную позицию.

В начале июня многие крупные кредитные организации ввели комиссии за обслуживание валютных счетов физлиц и юрлиц или заявили о таких планах. При этом на этой неделе часть крупных российских банков перестала предоставлять возможность валютных переводов в другие кредитные организации. Банки объясняли такое решение в том числе санкциями.

Евросоюз в рамках шестого пакета антироссийских санкций внес в санкционные списки НРД (входит в группу Московской биржи), используемый для обслуживания ценных бумаг. При этом в самом НРД агентству сказали, что не обладают информацией об ограничениях при межбанковских переводах валют внутри России и за ее пределами и не влияют на решения банков-корреспондентов о таких операциях.