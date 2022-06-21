МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Ипотечный портфель российских банков в мае сократился на 0,1%, говорится в материалах Банка России. Средства юрлиц в банках России в мае выросли на 2,2%

Российские банки начали сокращать выдачи ипотеки в апреле на фоне роста ключевой ставки, что привело к первому с начала 2018 года уменьшению портфеля — на 0,1%.

"Ипотечный портфель почти не изменился (по предварительным данным, —0,1%), при этом выдачи по льготной ипотеке в мае составили около 50 миллиардов рублей, что лишь немного выше апреля (46 миллиардов рублей) за счет снижения ставки до 9% с 30 апреля", — пишет регулятор.

В то же время выдачи семейной ипотеки, наоборот, снизились более чем на треть — до 43 миллиардов рублей с 68 миллиардов рублей, несмотря на ставку в 6%. "Это может быть связано с тем, что основной спрос населения на семейную ипотеку был удовлетворен в марте – апреле 2022 года (заемщики, которые давно собирались брать ипотеку, сделали это сразу после начала кризиса, опасаясь повышения ставки), и в мае он начал возвращаться к нормальному уровню", — предположили в ЦБ.

Выдачи рыночной ипотеки в мае составили около 43 миллиардов рублей и в целом соответствуют апрельскому уровню в 37 миллиардов рублей, по-прежнему оставаясь низкими по сравнению со среднемесячными выдачами в прошлом году, которые были около 350 миллиардов рублей.

"В мае банки продолжали повышать ставки, а заемщики не спешили брать кредиты по новым условиям и ждали снижения ставок, а некоторые, вероятно, опасались за стабильность и достаточность своих доходов", — пояснил регулятор.