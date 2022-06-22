МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов полностью погасит долг перед ЦБ в первом или начале второго квартала 2023 года, заявил в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава госкорпорации Андрей Мельников. Банк России не поддержал изменение механизма раскрытия эскроу-счетов

"Наш индикатор — первый квартал, может быть, с переходом на начало второго квартала следующего года. Изменение этого параметра зависит от эффективности нашей работы как ликвидатора. Мы в очень большом количестве банков с большой суммой требований стоим как кредитор первой очереди — чем быстрее мы получим деньги в процессе ликвидации, тем быстрее мы отдадим кредит Банку России", — прокомментировал он вопрос о сроках полного погашения долга перед ЦБ.

Банк России в 2015-2017 годах предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от ЦБ РФ был получен 23 октября 2017 года. В конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил АСВ начать возврат средств.

Всего в рамках заключенного с ЦБ РФ договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 триллиона рублей АСВ получило 842 миллиарда, которые были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам. АСВ в начале июня текущего года сообщило, что остаток долга перед ЦБ составляет 102 миллиарда без учета процентов.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 12.00 мск.