2022-06-22T12:31:29+03:00

2022-06-22T12:31:29+03:00

2022-06-22T12:31:29+03:00

2022

https://1prime.ru/finance/20220622/837257896.html

Минфин: российские запасы золота хранятся в России

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ЗАПАСЫ ЗОЛОТА РФ ХРАНЯТСЯ В РОССИИ, ЗА РУБЕЖ ЕГО ЗАПАСЫ НИКОГДА НЕ ПЕРЕВОДИЛИСЬ — МИНФИН ПРАЙМ, 22.06.2022

финансы, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60