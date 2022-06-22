Минфин заявил, что российские запасы золота никогда не переводились за рубеж
ЗАПАСЫ ЗОЛОТА РФ ХРАНЯТСЯ В РОССИИ, ЗА РУБЕЖ ЕГО ЗАПАСЫ НИКОГДА НЕ ПЕРЕВОДИЛИСЬ — МИНФИН
https://1prime.ru/finance/20220622/837257896.html
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ЗАПАСЫ ЗОЛОТА РФ ХРАНЯТСЯ В РОССИИ, ЗА РУБЕЖ ЕГО ЗАПАСЫ НИКОГДА НЕ ПЕРЕВОДИЛИСЬ — МИНФИН
https://1prime.ru/finance/20220622/837257896.html
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