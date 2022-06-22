МОСКВА, 22 июня — ПРАЙМ. Гендиректор Deutsche Bank Кристиан Севинг, выступая в среду на финансовой конференции, заявил, что европейские банки необходимо консолидировать, однако для этого есть препятствия. Курс фунта усилил снижение к доллару

По словам Севинга, среди трудностей, препятствующих трансграничным сделкам, можно назвать неполный европейский банковский союз, необходимость наведения порядка у себя и важность соответствия культур любых двух организаций.

"Я действительно думаю, что консолидация станет ключевой темой в Европе", — сказал Севинг.