МОСКВА, 22 июня — ПРАЙМ. Гендиректор Deutsche Bank Кристиан Севинг, выступая в среду на финансовой конференции, заявил, что европейские банки необходимо консолидировать, однако для этого есть препятствия.
По словам Севинга, среди трудностей, препятствующих трансграничным сделкам, можно назвать неполный европейский банковский союз, необходимость наведения порядка у себя и важность соответствия культур любых двух организаций.
"Я действительно думаю, что консолидация станет ключевой темой в Европе", — сказал Севинг.
https://1prime.ru/finance/20220622/837260867.html
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