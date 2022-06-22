МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о необходимости снижения ипотечной ставки на вторичном рынке жилья. Путин призвал "сломать стереотипы" для решения проблемы жилья

"Для того, чтобы поддерживать темпы роста ипотечного портфеля на уровне не ниже 2,5 триллионов рублей, надо чтобы на вторичном рынке тоже упала (ипотечная ставка — ред.). Она была 14%, сейчас она немного упала до 12%, но это все равно много", — сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24".

Он добавил, что основной вопрос заключается в снижении ключевой ставки Центробанком.

"Пока она (ключевая ставка – ред.) 9,5%, то эта ставка (ипотеки на вторичном рынке – ред.) будет 14%. Второе, может быть банки добавляют свои риски, добавляют маржу. Банкам наверное нужно пересмотреть (условия – ред.), давать кредиты с меньшей маржой, давать на более льготных условиях. У нас 75% банковского сектора государственного, это государственная задача обеспечения населения жильем", — добавил вице-премьер.