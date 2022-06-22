МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%. Он сообщил об этом в ходе заседания кабмина в среду. Правительство утвердило пятилетний план дорожного строительства

"Подписано постановление правительства по еще одному решению президента — это снижение ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%", — заявил премьер-министр.

Он уточнил, что размер субсидируемого займа останется на прежнем уровне: 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области, и 6 миллионов рублей — для остальных регионов.

При этом государство возместит банкам разницу между льготной и рыночной ставкой, добавил Мишустин.

Предложение снизить ставку по льготной ипотеке до 7% было выдвинуто президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Петербургского международного форума (ПМЭФ). Глава государства поручил как можно быстрее принять решения для снижения ставки.