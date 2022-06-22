МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Банк "Уралсиб" больше не может проводить платежи российских банков-партнеров в долларах и евро из-за отказов иностранных банков принимать такие операции, клиентов самой кредитной организации это не затронуло, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

"В связи с политикой иностранных банков-корреспондентов, банк больше не имеет возможности проводить платежи своих локальных банков-партнеров в долларах и евро, о чем банк "Уралсиб" уведомил их в своем письме", — сообщили в банке.

Отмечается, что иностранные банки последовательно отказываются принимать платежи лоро-респондентов и стараются проводить платежи только своих прямых партнеров, прошедших комплаенс процедуры.

"Операции по проведению собственных платежей и платежей клиентов банка "Уралсиб" физических и юридических лиц в долларах и евро осуществляются в обычном режиме. Клиентов банка "Уралсиб" это никак не затронуло", — добавили в кредитной организации.