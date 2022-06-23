МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Филиппины рассматривают возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), чтобы продолжать торговлю с Россией, заявил РИА Новости филиппинский посол в Москве Игорь Байлен. В Банке России оценили развитие платежных и финансовых инноваций в стране

"Мы слышали про СПФС и передали необходимую информацию в Манилу. У нас сейчас новая экономическая команда в правительстве, министром финансов стал бывший глава центробанка Филиппин, очень опытный профессионал. Он понимает важность этого предложения", — сказал Байлен.

Он предположил, что решение может быть принято после инаугурации нового президента страны в конце июня.

"Филиппины, конечно, останутся также в системе SWIFT, но мы не вводили никаких санкций против России и по-прежнему заинтересованы в торговле. Так что нам надо серьезно подумать об альтернативной платежной системе, чтобы поддерживать торговлю с Россией", — добавил дипломат.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.