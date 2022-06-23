Филиппины заинтересовались системой передачи финансовых сообщений России
Филиппины заинтересовались российской системой передачи финансовых сообщений
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Филиппины рассматривают возможность подключения к российской системе передачи финансовых сообщений (СПФС), чтобы продолжать торговлю с Россией, заявил РИА Новости филиппинский посол в Москве Игорь Байлен.
"Мы слышали про СПФС и передали необходимую информацию в Манилу. У нас сейчас новая экономическая команда в правительстве, министром финансов стал бывший глава центробанка Филиппин, очень опытный профессионал. Он понимает важность этого предложения", — сказал Байлен.
Он предположил, что решение может быть принято после инаугурации нового президента страны в конце июня.
"Филиппины, конечно, останутся также в системе SWIFT, но мы не вводили никаких санкций против России и по-прежнему заинтересованы в торговле. Так что нам надо серьезно подумать об альтернативной платежной системе, чтобы поддерживать торговлю с Россией", — добавил дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/finance/20220623/837266915.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.