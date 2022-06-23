МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Риски для финансовой системы России остаются крайне высокими, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. Эксперт предупредил о риске деградации корпоративного управления в России

"Риски для финансовой системы остаются крайне высокими, а проинфляционные факторы продолжают доминировать. Поэтому, с одной стороны, уровень ставки (ключевой – ред.) должен стимулировать кредитование и инвестиции, а с другой стороны — обеспечивать необходимое дезинфляционное влияние для возвращения инфляции к цели в 2024 году", — сказала она.

В связи с этим в агентстве ожидают, что Банк России будет принимать решения с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 13.00 мск.