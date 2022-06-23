МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Снижение первоначального взноса по ипотеке в России или вовсе его отсутствие неизбежно будет приводить к высокой закредитованности людей и к их неспособности оплачивать свои обязательства, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. Эксперт спрогнозировала снижение ставок по ипотеке вне льготных программ

В мае Сбербанк впервые запустил ипотечную программу без первоначального взноса, под залог находящейся в собственности квартиры. В банке уточнили, что новая программа поможет клиентам улучшить свои жилищные условия, не продавая имеющуюся квартиру. Кроме того, по состоянию на вторую декаду текущего месяца, число российских банков из топ-30 по активам (рейтинг РИА Новости), готовых предложить ипотеку без первого взноса под залог недвижимости, выросло до семи в 2022 году против двух в 2020 году.

"Я — за субсидирование ставок, но при этом против ослабления условий по ипотеке, то есть сокращения первоначального взноса или выдачи такого кредита без первоначального взноса. Такая модель неизбежно будет приводить к высокой закредитованности людей и в какой-то момент к их неспособности оплачивать свои обязательства", — заявила Розенцвет.

На сегодняшний момент, пока существуют ограничения и барьеры с точки зрения долговой нагрузки физических лиц, какого-то страха этот рынок не вызывает, указала эксперт.

"Банки уже довольно хорошо научились анализировать заемщиков, не имеют такого большого аппетита к риску, как это было 5-10 лет назад", — добавила Розенцвет.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 13.00 мск.