МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Темпы снижения ключевой ставки в России немного замедлятся, к концу года она составит 7,5-8% годовых, сказала в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. Экономисты ждут повышения депозитной ставки ЕЦБ выше нуля к концу года

"Мы думаем, что Банк России будет более аккуратно снижать ставку, замедлив темпы до 0,25-0,5% на следующих заседаниях. К концу года, по прогнозам НРА, ставка составит 7,5-8% годовых", — рассказала эксперт.

По ее словам, во-первых, Банку России нужно посмотреть на тот эффект, который оказали предыдущие снижения ключевой ставки. И, во-вторых, инфляция начинает приходить более-менее в норму, то есть гиперинфляционные тренды сходят на нет, глубокого падения темпов экономического роста также не ожидается.

ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финрынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20% годовых. Однако в конце апреля регулятор уменьшил ставку до 14%, а в конце мая на фоне недельной дефляции снизил ставку до 11%. В июне ЦБ еще снизил ставку — до 9,5%, вернув ее на уровень который наблюдался до введения западных санкций. При этом ЦБ ужесточил сигнал по своим дальнейшим шагам по ключевой ставке: будет оцениваться целесообразность ее дальнейшего снижения на ближайших заседаниях.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 13.00 мск.