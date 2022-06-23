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2022-06-23T11:43:12+03:00
2022-06-23T11:43:12+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20220623/837271229.html
Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки
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. ЦБ РФ ВИДИТ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СНИЖЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЧИСТЮХИН Новость дополняется ПРАЙМ, 23.06.2022
банки, финансы, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ ВИДИТ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СНИЖЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЧИСТЮХИН
Новость дополняется