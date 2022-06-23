Замглавы Минфина Моисеев: рефинансировать льготную ипотеку в России не буду
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Вопрос рефинансирования льготной ипотеки на жилье в новостройках снова поднимался после снижения ставки на нее до 7%, но принято решение эту возможность не реализовывать, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Чебоксарского экономического форума.
"Поднимался в Минфине, и в правительстве, и на совещаниях у Марата Хуснуллина, но на данном этапе принято решение это рефинансирование не реализовывать", — ответил он на соответствующий вопрос.
Моисеев добавил, что этот вопрос периодически поднимается. "Но как я уже сказал, поскольку программа у нас убивает много зайцев, решили, что на этом этапе не будем этого делать", — добавил он.
Ранее данная тема поднималась в мае, когда ставка по программе льготной ипотеки на новостройки была снижена до 9% с 12%. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.
https://1prime.ru/finance/20220623/837271794.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.