МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Вопрос рефинансирования льготной ипотеки на жилье в новостройках снова поднимался после снижения ставки на нее до 7%, но принято решение эту возможность не реализовывать, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Чебоксарского экономического форума. Эксперт назвала опасное последствие снижения первого взноса по ипотеке

"Поднимался в Минфине, и в правительстве, и на совещаниях у Марата Хуснуллина, но на данном этапе принято решение это рефинансирование не реализовывать", — ответил он на соответствующий вопрос.

Моисеев добавил, что этот вопрос периодически поднимается. "Но как я уже сказал, поскольку программа у нас убивает много зайцев, решили, что на этом этапе не будем этого делать", — добавил он.

Ранее данная тема поднималась в мае, когда ставка по программе льготной ипотеки на новостройки была снижена до 9% с 12%. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.