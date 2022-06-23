МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купоны по двум выпускам евробондов с погашением в 2027 и 2047 годах на общую сумму 12,51 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства. Силуанов назвал срок очередной выплаты по российским евробондам

"Минфин России информирует, что в соответствии с указом президента РФ от 22 июня 2022 года… средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году (ISIN RU000A0JXTS9, RU000A0JXTT7) и в 2047 году (RU000A0JXU14, RU000A0JXU22) в общей сумме 12,51 миллиарда рублей (эквивалент 234,85 миллиона долларов США) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий")", — сообщает министерство.

"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", — отмечает Минфин.

Минфин разместил данные выпуски евробондов в 2017 году под 4,25% и 5,25% годовых соответственно, и потом несколько раз их доразмещал. В настоящее время в обращении находятся евробонды выпуска Россия-2027 в объеме 2,4 миллиарда долларов, Россия-2047 — 7 миллиардов долларов.

Минфину РФ 24 июня предстоит выплата купона еще по одному выпуску евробондов — Россия-2028 на сумму 159 миллионов долларов. Данный выпуск Минфин разместил в 1998 году в объеме 2,5 миллиарда долларов.