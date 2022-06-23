ЧЕБОКСАРЫ, 23 июн — ПРАЙМ. Первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин заявил журналистам в кулуарах Чебоксарского экономического форума, что Центробанк разрабатывает механизмы противодействия блокировочным санкциям в отношении активов российских граждан и корпораций за границей. Силуанов назвал переход на выплаты по евробондам в рублях форс-мажором

По его мнению, "полная блокировка, наверное, не будет достигнута, потому что часть ценных бумаг учитывается в российской инфраструктуре". Так Чистюхин ответил на вопрос, как он оценивает вероятность полной блокировки ценных бумаг для российских инвесторов.

"Мы сегодня разрабатываем механизмы по противодействию тем блокировочным санкциям, которые были предприняты в отношении активов российских граждан и корпораций за рубежом, на сегодняшний день готовятся разного рода решения, которые позволят российским резидентам получать причитающиеся им дивиденды, купонные выплаты, средства от погашения ценных бумаг в российской инфраструктуре, минуя иностранную", — добавил он.