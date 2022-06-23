МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. ВТБ не собирается вводить комиссии по валютным счетам, этот вопрос не стоит на повестке дня, заявил журналистам в кулуарах Чебоксарского экономического форума зампред правления банка Анатолий Печатников. Центробанк готовит меры против блокировки российских активов за рубежом

"Этого нет у нас в повестке дня. Мы не собираемся этого делать", — ответил он на вопрос, собирается ли ВТБ вводить комиссии по валютным счетам.

Некоторые российские банки в июне начали вводить комиссии за обслуживание валютных счетов физлиц. ЦБ РФ в середине июня заявил, что считает недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов.