МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. ВТБ не собирается вводить комиссии по валютным счетам, этот вопрос не стоит на повестке дня, заявил журналистам в кулуарах Чебоксарского экономического форума зампред правления банка Анатолий Печатников.
"Этого нет у нас в повестке дня. Мы не собираемся этого делать", — ответил он на вопрос, собирается ли ВТБ вводить комиссии по валютным счетам.
Некоторые российские банки в июне начали вводить комиссии за обслуживание валютных счетов физлиц. ЦБ РФ в середине июня заявил, что считает недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов.
https://1prime.ru/finance/20220623/837274602.html
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