МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Россиянам разращено с 17 июня без ограничений зачислять на свои зарубежные счета средства от продажи и погашения иностранных ценных бумаг. Об этом сообщило Министерство финансов страны. ВТБ не планирует вводить комиссии по валютным счетам россиян

"Подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций принято решение разрешить резидентам-физлицам зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках и иных организациях финансового рынка, средства в валюте, полученные от нерезидентов по сделкам с ценными бумагами", — отмечает ведомство.

Также резидентам разрешено зачислять на свои иностранные счета средства, полученные от погашения ценных бумаг, которые хранятся у иностранного депозитария, иностранного банка или иной зарубежной организации финансового рынка. "Эти организации осуществляют учет прав на ценные бумаги и их хранение за пределами территории Российской Федерации", — уточняет Минфин, подчеркнув, что разрешение вступит в силу 17 июня 2022 года.