Минфин разрешил зачислять валюту от продажи бумаг на зарубежные счета
Минфин: россияне смогут зачислять валюту от продажи иностранных бумаг на зарубежные счета с 17 июня
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Россиянам разращено с 17 июня без ограничений зачислять на свои зарубежные счета средства от продажи и погашения иностранных ценных бумаг. Об этом сообщило Министерство финансов страны.
"Подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций принято решение разрешить резидентам-физлицам зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках и иных организациях финансового рынка, средства в валюте, полученные от нерезидентов по сделкам с ценными бумагами", — отмечает ведомство.
Также резидентам разрешено зачислять на свои иностранные счета средства, полученные от погашения ценных бумаг, которые хранятся у иностранного депозитария, иностранного банка или иной зарубежной организации финансового рынка. "Эти организации осуществляют учет прав на ценные бумаги и их хранение за пределами территории Российской Федерации", — уточняет Минфин, подчеркнув, что разрешение вступит в силу 17 июня 2022 года.
https://1prime.ru/finance/20220623/837276504.html
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