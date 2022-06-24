МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Некоторые крупные российские банки уже отказались от открытия счетов и вкладов в долларах и евро. Об этом в пятницу сообщает издание "Известия" со ссылкой на полученную в call-центрах кредитных организаций информацию. Россиянам рассказали, кому повысят зарплаты с 1 июля

В частности, отказались от открытия таких валютных счетов Промсвязьбанк (ПСБ), Совкомбанк, Росбанк и "Открытие".

В Совкомбанке корреспонденту издания рассказали, что начиная с мая этого года не открывают ни накопительные, ни депозитные счета в долларах и евро. В ПСБ сообщили, что продолжают обслуживать только ранее открытые долларовые счета, новым клиентам эта услуга недоступна.

В Росбанке отметили, что услуга долларовых счетов стала недоступной с 9 июня.

В "Открытии" с 15 июня пропала возможность открыть счет в любой иностранной валюте, остались только счета и вклады в рублях.

Также счетов и вкладов в иностранной валюте не осталось в Райффайзенбанке, "Тинькофф" не предоставляет такие услуги с 28 мая.

Такая ситуация на рынке финансовых услуг связана с тем, что кредитные организации не могут куда-либо вложить американскую или европейскую валюту из-за возросшего риска заморозки активов. По мнению опрошенных изданием экспертов, россиянам стоит присмотреться к юаню или гонконгскому доллару, если они хотят иметь активы в валюте. Также рекомендуется изучить вопрос инвестиций в золото.