2022-06-24T10:44:00+03:00
2022-06-24T11:53:15+03:00
2022-06-24T10:44:00+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20220624/837283600.html
Москва и Пекин будут наращивать объемы взаиморасчетов в нацвалютах
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский посол в Пекине Андрей Денисов заявил, что Китай и Россия намерены наращивать объемы взаиморасчетов в нацвалютах, новые контракты уже заключаются по такой схеме. "Уже... ПРАЙМ, 24.06.2022
финансы, экономика, новости, россия, китай, расчеты в нацвалютах
https://cdnn.1prime.ru/images/83449/88/834498856.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83449/88/834498856.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83449/88/834498855.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83449/88/834498855.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83449/88/834498843.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83449/88/834498843.jpg
https://1prime.ru/energy/20220623/837276363.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российский посол в Пекине Андрей Денисов заявил, что Китай и Россия намерены наращивать объемы взаиморасчетов в нацвалютах, новые контракты уже заключаются по такой схеме.
"Уже сейчас новые контракты заключаются по большей части в национальных валютах", — отметил дипломат. — "Эта тенденция сохранится и будет постепенно набирать обороты".
Денисов подчеркнул, что доля нацвалют во взаиморасчетах между Россией и Китаем составляет от 20 до 25% и она растет.