МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российский посол в Пекине Андрей Денисов заявил, что Китай и Россия намерены наращивать объемы взаиморасчетов в нацвалютах, новые контракты уже заключаются по такой схеме. Япония обеспокоена китайской разработкой газового месторождения

"Уже сейчас новые контракты заключаются по большей части в национальных валютах", — отметил дипломат. — "Эта тенденция сохранится и будет постепенно набирать обороты".

Денисов подчеркнул, что доля нацвалют во взаиморасчетах между Россией и Китаем составляет от 20 до 25% и она растет.