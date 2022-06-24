МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Правительство России на заседании одобрило проект федерального закона "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году", сообщает пресс-служба кабмина. Силуанов назвал переход на выплаты по евробондам в рублях форс-мажором

"Решения, принятые на заседании правительства 22 июня 2022 года… О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году", — говорится в сообщении.

Уточняется, что законопроект предусматривает возможность осуществления расчётов по внешним облигационным займам в валюте РФ.