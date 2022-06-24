МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2028 году на сумму 8,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства. Силуанов назвал переход на выплаты по евробондам в рублях форс-мажором

Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в сумме 8,5 миллиарда рублей (эквивалент 159,4 миллионов долларов).

"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", — отмечает Минфин.

Данный выпуск евробондов Минфин разместил в 1998 году в объеме 2,5 миллиарда долларов.

Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.