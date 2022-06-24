МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Готовятся законодательные инициативы о повышении порога обязательного контроля банковских операций с 600 тысяч рублей до 1 миллиона и о снижении регуляторной нагрузки при обязательном контроле операций НКО, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Центробанк готовит меры против блокировки российских активов за рубежом

В конце мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России предлагает повысить пороговые суммы банковских операций, которые подпадают под обязательный контроль, до 1 миллиона рублей с нынешних 600 тысяч. В материалах Национального совета финансового рынка (НСФР), которые есть в распоряжении РИА Новости, указывалось, что участники рынка предлагают принять законопроект, который повысит порог финансовых операций, подлежащих обязательному контролю Росфинмониторинга, до 1,5 миллиона рублей с 600 тысяч, а для сделок с недвижимостью — до 10 миллионов рублей с 3 миллионов. Позднее сообщалось, что ЦБ не смог согласовать с Росфинмониторингом поправки, касающиеся повышения порога.

"В самое ближайшее время мы готовим изменения по повышению порога обязательного контроля финансовых операций с 600 тысяч до 1 миллиона рублей, снижению регуляторной нагрузки при обязательном контроле операций НКО", — написал Журавлев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что идет совместная работа с Росфинмониторингом также в рамках Международной олимпиады по финансовой безопасности и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Журавлев добавил, что активно поддерживает инициативу по взаимодействию с членами ЕАГ, в том числе "на парламентском уровне, договорились о проведении парламентского форума".