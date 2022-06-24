МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. "Тинькофф Инвестиции" с 4 июля вводят плату в размере 1% в месяц на остатки валют: доллара, евро и фунта стерлингов, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале сервиса. Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2028 году

"В четверг, 23 июня, Тинькофф Банк ввел плату за обслуживание счетов в ключевых иностранных валютах, а на брокерских счетах Тинькофф Инвестиций плата вводится с 4 июля. Она будет взиматься ежедневно в размере 0,033%. Плата не затронет ценные бумаги и другие финансовые инструменты", — говорится в сообщении и отмечается, что комиссия на продажу валюты и покупку драгоценных металлов временно отменяется с 4 по 8 июля.

Чтобы не платить, на счету должно лежать до 10 тысяч единиц каждой из валют — долларов, евро, фунтов. При этом, плата считается отдельно по каждой из указанных на всех брокерских счетах. "Например, если у вас на брокерском счету 9 тысяч евро и 9 тысяч долларов, то плата взиматься не будет", — объяснили в "Тинькофф".

При этом, все единицы каждой валюты на брокерских счетах, включая ИИС, будут суммированы. "Если у вас есть 5 тысяч долларов на брокерском счету и 6 тысяч долларов на ИИС, то вы должны будете заплатить", — добавили в банке.

Однако, для исчисления платы не будут учитываться суммы в "Инвесткопилке" и на счету платформы "Сигнал". Дебетовый валютный счет в банке учитывается отдельно от брокерских счетов. Плата будет взиматься с того счета, на котором находится наибольший остаток, отметили в кредитной организации.

Введение платы в банке называют вынужденной мерой, которая "обусловлена геополитическими рисками при работе с западными партнерами и нацелена на уменьшение валютной позиции" банка.