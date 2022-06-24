МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой разобраться в ситуации с введением комиссии за обслуживание валютных счетов некоторыми коммерческими банками. ВТБ не планирует вводить комиссии по валютным счетам россиян

Сервис "Тинькофф Инвестиции" ранее в пятницу сообщил, что с 4 июля вводит плату в размере 1% в месяц на брокерских счетах на остатки валют: доллара, евро и фунта стерлингов.

В обращении, размещенном в Telegram-канале политика, Нилов просит Набиуллину принять меры в отношении коммерческих банков "с целью защиты прав и интересов физических и юридических лиц, имеющих счета в иностранной валюте". Введение комиссии за обслуживание валютных счетов с учетом непростой финансово-экономической ситуации в стране Нилов называет недопустимым.

Депутат напомнил, что законодательство РФ не предусматривает возможности в одностороннем порядке устанавливать комиссии за операции по договору банковского счета со стороны банка.

"Некоторым банкам предупреждения регулятора о недопустимости введения комиссии оказалось мало. Значит, пора переходить к действиям", — написал политик.

Ранее пресс-служба Банка России сообщила, что в регуляторе считают недопустимым одностороннее установление банками комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов. Уточнялось, что ЦБ проинформировал банки о необходимости провести работу по исключению возможности для ущемления прав потребителей и недопущению подобных практик.