МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Комитет Госдумы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям подготовил ко второму чтению законопроект, законодательно закрепляющий право Банка России продать ВТБ акции банка "Открытие" без торгов, но по рыночной стоимости. На рассмотрение Госдумы документ планируется вынести 28 июня. Центробанк зафиксировал рост инфляционных ожиданий россиян

Первоначальная редакция законопроекта касалась возможности выпуска многоголосых акций компаниями, зарегистрированными в специальных административных районах России. Однако в ходе его подготовки ко второму чтению комитет поддержал дополнительную поправку, которая законодательно закрепляет право ЦБ напрямую без торгов продать ВТБ принадлежащие регулятору акции "Открытия".

Согласно поправке, "совет директоров Банка России вправе принять решение о реализации приобретенных в ходе осуществления мер по предупреждению банкротства акций Публичного акционерного общества Банк "Финансовая Корпорация Открытие" … Банку ВТБ … по рыночной стоимости, определенной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности".

Как указывается в поправке, на решение не будут распространяться действующие нормы закона о банкротстве, которые обязывают ЦБ продавать на торгах акции банков, приобретенных регулятором при осуществлении мер по предупреждению их банкротства. На это решение не будут распространяться и нормы других законов, касающиеся получения предварительного или последующего согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитных организаций, а также получения согласия на сделку или уведомления о ней ФАС России.

Российские власти весной приняли решение присоединить "Открытие" к ВТБ, сейчас обсуждаются параметры сделки, председатель Банка Россия Эльвира Набиуллина 16 июня сказала журналистам, что регулятор не рассматривает альтернативные варианты продажи банка "Открытие", кроме варианта с ВТБ, и готов реализовать актив по рыночной цене. При этом говорить, какая часть денег будет возвращена, пока сложно, поскольку конъюнктура может быть не самая хорошая, подчеркивала она.