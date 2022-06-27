МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Российские банки возобновляют выдачи ипотечных кредитов на цели рефинансирования, при этом некоторые из них отказываются от ключевого параметра таких программ — ограничения по сроку действия предыдущего договора, пишет РБК. Россияне могут взять льготную ипотеку в банках в среднем под 6,46% годовых

Отмечается, что если раньше для рефинансирования ипотечного кредита обычно требовалось, чтобы первоначальная ссуда была оформлена не менее шести месяцев или года назад, то теперь кредиторы готовы идти на уступки.

Такую политику проводят, в частности, банки ВТБ, "Открытие", ПСБ, "Санкт-Петербург", "Зенит". Смягчить требования по сроку действия договора для рефинансирования ипотеки также планируют Московский кредитный банк, "Уралсиб" и "Ак Барс".

Сбербанк ранее объявил, что в июле даст возможность клиентам, взявшим ипотеку с 1 марта по 30 мая, снизить стоимость кредита. Это разовая опция, а не смена условий программ рефинансирования.

Аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова отметила, что в законодательстве нет указаний, через какой временной промежуток клиент может обратиться за рефинансированием ипотеки. По ее словам, обычно банки дают перекредитоваться тем, кто уже платит по ипотеке от шести месяцев до года, но сейчас они готовы отчасти поступиться этим правилом ради поддержания ипотечных выдач.

Хотя сверхвысокие ставки на рынке продержались не так долго, новая опция при рефинансировании может быть востребована у клиентов, считает эксперт.

Заместитель гендиректора финансового маркетплейса "Сравни" Алексей Грибков отметил, что ипотечные клиенты считаются одними из самых надежных заемщиков — у банков сейчас появляется возможность переманить их к себе и заработать на горизонте нескольких лет.