МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Маркетплейс Московской биржи "Финуслуги" запустил собственное мобильное приложение, рассказал в интервью РИА Новости управляющий директор проекта Игорь Алутин. Правительство внесло проект создания в России магазина мобильных приложений

"Мы уже запускаем мобильное приложение, которое я протестировал лично и в котором доступны все преимущества, которые есть на нашем сайте", — сообщил он.

По его словам, приложение можно скачать в App Store и Google Play.

"Уже сейчас в мобильном приложении можно видеть все доступные вклады и открывать их. Наш следующий шаг к повышению доступности финансовых продуктов в России — расширение продуктового наполнения нашей платформы и приложения", — отметил он.

"Московская биржа работает в прежнем режиме и продолжает предоставлять все сервисы своим клиентам в полном объеме без изменений. "Финуслуги" функционируют на надежной инфраструктуре Московской биржи, мы проводим наши операции в рублях, введенные санкции не сказались на нас и наших клиентах. В целом "Финуслуги" — это собственная разработка, это все российские разработчики, никаким иностранным ПО мы не пользуемся. В этой части мы защищены", — рассказал Алутин.

"Финуслуги" — финансовый маркетплейс, созданный Московской биржей по инициативе Банка России.