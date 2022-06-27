МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Сочиненный США "от имени их марионеток" дефолт России является не просто пропагандистским ходом "империи лжи", он должен стать оправданием дальнейшей кражи российских активов, заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

"Помимо антироссийского PR-эффекта данный мошеннический трюк должен, по мнению русофобов, оправдать последующую кражу российских активов", — написал он в Telegram.

Сенатор отметил, что Москве нужно не ограничиваться "гневным обличением заморского финансово-политического жулья и их сообщников", а принудить виновных полностью возместить "материальные потери с процентами" и "моральные издержки". "У каждого преступления есть конкретные фамилии и адресаты", — подчеркнул Климов.

По словам парламентария, Россия может ответить не симметрично, но меры должны быть "своевременными, справедливыми и доходчивыми".

"При нынешней преступной игре без правил Вашингтона и Ко с Москвой последнее более чем важно", — заключил политик. В Совфеде опровергли сообщение Bloomberg о дефолте России

Bloomberg ранее сообщил, что в России в ночь с воскресенья на понедельник якобы случился дефолт — впервые с 1918 — из-за невыплаты страной обязательств по суверенному валютному долгу. По данным агентства, дефолт является кульминацией западных санкций, однако он носит "символический характер" и мало повлияет на россиян.

Минфин России 27 мая должен был выплатить купоны по выпускам еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро. Однако ведомство произвело выплаты заранее, поскольку позднее американский минфин заявил, что не станет продлевать России лицензию на обслуживание внешнего долга в долларах. По данным Bloomberg, держатели российских евробондов так и не получили выплаты по ним, несмотря на то, что до Национального расчетного депозитария дошли деньги от Минфина для выплаты дохода по еврооблигациям обоих выпусков. При этом месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов закончился 27 июня.