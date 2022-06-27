МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Российские средства за рубежом были заблокированы незаконно, поэтому любые попытки использовать их будут расцениваться как прямое воровство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков прокомментировал угрозы Запада заблокировать российское золото

"Они заблокированы незаконно, любые попытки каким-либо образом использовать их также будут незаконны, и по сути говоря, будут означать прямое воровство", — подчеркнул он.

По словам представителя Кремля, российские власти анализируют, а позиция Москвы по этому вопросу "хорошо известна".

Кроме того, Песков назвал неправомерными заявления американского агентства Bloomberg о якобы произошедшем в России дефолте.

Bloomberg ранее сообщил, что в России в ночь с воскресенья на понедельник якобы случился дефолт — впервые с 1918 — из-за невыплаты страной обязательств по суверенному валютному долгу. По данным агентства, дефолт является кульминацией западных санкций, однако он носит "символический характер" и мало повлияет на россиян. В Совфеде рассказали, зачем США "сочинили" дефолт России

Минфин России 27 мая должен был выплатить купоны по выпускам еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро. Однако ведомство произвело выплаты заранее, поскольку позднее американский минфин заявил, что не станет продлевать России лицензию на обслуживание внешнего долга в долларах. По данным Bloomberg, держатели российских евробондов так и не получили выплаты по ним, несмотря на то, что до Национального расчетного депозитария дошли деньги от Минфина для выплаты дохода по еврооблигациях обоих выпусков. При этом месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов закончился 27 июня.