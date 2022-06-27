МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Минфин России после сообщений в СМИ о "дефолте" страны указал, что те платежи по суверенным еврооблигациям исполнены в полном объеме и в соответствии с эмиссионной документацией, причем в ней неполучение денег инвесторами из-за действий третьих лиц прямо не предусмотрено как событие дефолта. В Совфеде рассказали, зачем США "сочинили" дефолт России

"Указанные выплаты в тот же день были получены платежным агентом по еврооблигациям (Национальный расчетный депозитарий, НРД) и своевременно переданы как владельцам еврооблигаций РФ, учитывавшим права на них в российской учетной инфраструктуре, так и иностранным финансовым посредникам, в том числе международной расчетно-клиринговой системе Евроклир (24 мая 2022 года в отношении платежа в долларах США и 25 мая 2022 года в отношении платежа в евро), для последующей передачи клиентам указанной организации", — сообщил Минфин.

"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций", — подчеркнуло министерство.

При этом оно указало, что ряд держателей еврооблигаций не получил деньги из-за действий иностранных финансовых посредников. Песков назвал сообщения Bloomberg о дефолте в России неправомерными

"Обращаем внимание, что в соответствии с эмиссионной документацией по указанными выпускам событием дефолта является отсутствие платежа ("failure to pay") со стороны должника, однако платеж был произведен заблаговременно — 20 мая 2022 г. В данном случае неполучение денег инвесторами произошло не в результате отсутствия платежа, а в силу действия третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта и должно рассматриваться в рамках общих норм права, регулирующих условия выпуска, с учетом всех обстоятельств и добросовестности действий сторон", — говорится в заявлении.

"Принимая во внимание, что действия иностранных финансовых посредников находятся вне контроля Минфина России, в случае неполучения от них выплат по еврооблигациям Российской Федерации инвесторам представляется целесообразным обращаться непосредственно в соответствующие финансовые институты", — добавили в министерстве.

Минфин подчеркнул, что Россия не отказывается выполнять свои долговые обязательства и предлагает инвесторам механизм расчетов в рублях из-за невозможности платежей в валютах.

Bloomberg ранее сообщил, что в России в ночь с воскресенья на понедельник якобы случился дефолт — впервые с 1918 — из-за невыплаты страной обязательств по суверенному валютному долгу. По данным агентства, дефолт является кульминацией западных санкций, однако он носит "символический характер" и мало повлияет на россиян.

Минфин России 27 мая должен был выплатить купоны по выпускам еврооблигаций с погашением в 2026 и 2036 годах в долларах и евро. Однако ведомство произвело выплаты заранее, поскольку позднее американский минфин заявил, что не станет продлевать России лицензию на обслуживание внешнего долга в долларах. По данным Bloomberg, держатели российских евробондов так и не получили выплаты по ним, несмотря на то, что до Национального расчетного депозитария дошли деньги от Минфина для выплаты дохода по еврооблигациях обоих выпусков. При этом месячный грейс-период для доведения средств до инвесторов закончился 27 июня.