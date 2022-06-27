МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Россия сократила финансовые операции с недружественными государствами на 80%, а с дружественными — нарастила в несколько раз, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. Росфинмониторинг сообщил о нелегальных сделках россиян на криптобиржах

"Хотел бы сказать, что операции с недружественными странами сократились примерно на 80%, но необходимо отметить, что увеличилось примерно в три раза количество финансовых операций со странами Юго-Восточной Азии, арабского мира, с центрально-азиатскими странами и рядом других", — сказал он.

"То есть экономическая жизнь продолжается. Есть финансовые потоки, значит, экономика работает", — отметил глава ведомства.

Не останавливается и увеличение финансовых операций по гособоронзаказу, однако расчеты со странами из списка недружественных сошли "почти на нет", добавил Чиханчин.