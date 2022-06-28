МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении инициативу, предусматривающую индексацию пенсий военных пенсионеров на 10% с 1 июня.

"Законопроектом вносятся важные и принципиальные изменения в действующее законодательство. Все они социально ориентированные, имеющие крайне большое значения для разных категорий. Так, в целях исполнения поручения президента Российской Федерации предлагается проиндексировать размер "военной пенсии" с 1 июня 2022 г. на 10%", — заявил журналистам председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.

Закон также предусматривает возможность прохождения военной службы военными, которые признаны негодными и награждены госнаградами в связи с участием в боевых действиях. Они смогут продолжить военную службу на отдельных должностях, при этом за ними закрепляется право уволиться по состоянию здоровья в любой момент.

Кроме того, он отметил, что предлагается расширить перечень выгодоприобретателей по обязательному государственному страхованию в случае гибели (смерти) военнослужащего, наступившей при исполнении им обязанностей военной службы, в том числе по призыву.

Перечень дополняется лицами, признанными фактически воспитывавшими и содержавшими застрахованных лиц в течение не менее 5 лет до достижения ими совершеннолетия, сообщил Картаполов.

Этим же законопроектом предлагается установить особенности прохождения военной службы военнослужащими, которые признаны негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья и награждены государственными наградами в связи с участием в боевых действиях, а также являются ветеранами боевых действий.

В настоящее время такие военнослужащие подлежат увольнению с военной службы по состоянию здоровья. Теперь же указанная категория военнослужащих при их желании сможет продолжить военную службу на отдельных воинских должностях, при этом за ними закрепляется право в любой момент уволиться с военной службы по состоянию здоровья, отметил глава комитета.

Кроме того, предлагается выплачивать один раз указанным военнослужащим единовременное пособие, предусмотренное при увольнении с военной службы для военнослужащих, признанных не годными к военной службе вследствие военной травмы, при изъявлении ими желания продолжить свою военную службу.