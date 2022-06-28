МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Банк России обязал кредитные организации подтверждать электронную почту клиентов, на которую направляется информация о банковских операциях, следует из указания регулятора, размещенного на его сайте. Путин прибыл в Таджикистан на переговоры с Рахмоном

"Кредитные организации должны реализовывать механизмы подтверждения использования клиентом адреса электронной почты в случае его использования во взаимоотношениях с кредитной организацией, на которую кредитной организацией направляются уведомления о совершаемых банковских операциях, справки (выписки) по совершенным банковским операциям", — сказано в документе, который вступает в силу с 1 октября.

Данное указание вносит изменения в положение Банка России об установлении обязательных для кредитных организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента.

Согласно документу, банки будут обязаны проводить идентификацию устройств клиентов при проведении банковских операций при удаленном доступе. Указывается, что, если банковская операция осуществляется через мобильное приложение, банки должны будут проверять номер телефона клиента.