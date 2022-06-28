МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, сокращающий до одного дня срок, в течение которого должны быть заморожены активы клиентов финорганизаций на основании решений Совбеза ООН. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон, совершенствующий механизм СЗПК

Закон приводит антиотмывочное законодательство в соответствие с международными стандартами в сфере противодействия легализации преступных доходов и устраняет отдельные недостатки. При этом сокращается предельный срок для замораживания (блокировки) операций с денежными средствами или иным имуществом лиц, включенных в перечни организаций и физлиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета безопасности ООН.

До подписания закона общее время с момента решения Совбеза ООН и до момента заморозки активов в РФ составляет до трех рабочих дней, а закон позволяет сократить его до одного дня. Росфинмониторинг должен уведомлять о таком решении финансовые организации в срок до 4 часов с момента его размещения на сайте Совбеза, а финорганизации — не позднее 20 часов заморозить операции указанных лиц. Эти изменения соответствуют рекомендациям 6 и 7 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

При этом клиенты финорганизаций, включенные в соответствующие перечни, в ряде случаев смогут обратиться в Росфинмониторинг с заявлением об отмене таких финансовых санкций. К этим случаям отнесены, в частности, отсутствие самостоятельных источников дохода; совершение платежей по контрактам, заключенным до включения в соответствующие перечни; покрытие чрезвычайных расходов. Такое заявление Росфинмониторинг совместно с МИД России будет рассматривать с компетентными международными организациями или уполномоченными органами.

На размораживание активов финорганизациям также отводится максимум 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии такого решения Совбезом ООН. Закон должен вступить в силу с 1 декабря 2022 года.

Данные изменения позволят создать более оперативный и соответствующий стандартам ФАТФ механизм применения и отмены целевых финансовых санкций, а также обеспечат более полное и однозначное правоприменение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отмечал профильный комитет Госдумы по финансовому рынку.