МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, сокращающий до одного дня срок, в течение которого должны быть заморожены активы клиентов финорганизаций на основании решений Совбеза ООН. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент РФ В. Путин

Путин подписал закон, совершенствующий механизм СЗПК

Закон приводит антиотмывочное законодательство в соответствие с международными стандартами в сфере противодействия легализации преступных доходов и устраняет отдельные недостатки. При этом сокращается предельный срок для замораживания (блокировки) операций с денежными средствами или иным имуществом лиц, включенных в перечни организаций и физлиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета безопасности ООН.

До подписания закона общее время с момента решения Совбеза ООН и до момента заморозки активов в РФ составляет до трех рабочих дней, а закон позволяет сократить его до одного дня. Росфинмониторинг должен уведомлять о таком решении финансовые организации в срок до 4 часов с момента его размещения на сайте Совбеза, а финорганизации — не позднее 20 часов заморозить операции указанных лиц. Эти изменения соответствуют рекомендациям 6 и 7 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

При этом клиенты финорганизаций, включенные в соответствующие перечни, в ряде случаев смогут обратиться в Росфинмониторинг с заявлением об отмене таких финансовых санкций. К этим случаям отнесены, в частности, отсутствие самостоятельных источников дохода; совершение платежей по контрактам, заключенным до включения в соответствующие перечни; покрытие чрезвычайных расходов. Такое заявление Росфинмониторинг совместно с МИД России будет рассматривать с компетентными международными организациями или уполномоченными органами.

На размораживание активов финорганизациям также отводится максимум 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии такого решения Совбезом ООН. Закон должен вступить в силу с 1 декабря 2022 года.

Данные изменения позволят создать более оперативный и соответствующий стандартам ФАТФ механизм применения и отмены целевых финансовых санкций, а также обеспечат более полное и однозначное правоприменение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, отмечал профильный комитет Госдумы по финансовому рынку.