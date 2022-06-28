МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий отдельной законодательной нормой специальные финансовые меры, которые вправе вводить глава государства для обеспечения финансовой стабильности РФ в условиях санкций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин обязал переводить остатки НПФ на счета ПФР

При этом часть этих полномочий президент может передавать правительству и ЦБ РФ.

Закон позволяет президенту РФ устанавливать запреты и ограничения на совершение отдельных сделок и операций (в том числе валютных), а также особенности исполнения отдельных обязательств, включая изменение валюты обязательства и проведение зачета требований по ним.

В частности, президент может установить необходимость получения специальных разрешений на отдельные сделки и валютные операции, открытие счетов (вкладов) и проведение операций по ним.

Спецмеры также могут предусматривать резервирование при осуществлении отдельных сделок и операций, регистрацию осуществляемой или планируемой сделки (операции), обязательную продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ, замораживание (блокирование) денег и иного имущества, лимитирование объемов проводимых валютных операций.

Помимо этого, могут устанавливаться требования к покупке и продаже иностранной валюты на бирже (специальная торговая сессия), приобретению и отчуждению долговых обязательств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, а также иные обязательные требования, направленные на обеспечение финансовой стабильности РФ.

При этом президент вправе передать отдельные предоставляемые ему полномочия правительству и Банку России.

Изменения подготовлены по предложениям правительства и Банка России. Они связаны с реализацией антисанкционных мер, которые уже воплощены в указах президента, принятых в течение последних трех месяцев, пояснял в конце мая зампред ЦБ Алексей Гузнов. По его словам, возможность принятия таких мер уже была предусмотрена законом 127 (об ответных мерах на недружественные действия США и иных иностранных государств), но без конкретики: через "иные меры, определенные указом президента".

В ходе подготовки и обсуждения антисанкционных мер, реализованных в указах президента, было определено, что эти меры "с точки зрения восприятия обществом" целесообразно конкретизировать в отдельной норме закона 127, пояснял Гузнов.