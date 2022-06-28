МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Клиенты банков с 1 октября смогут добровольно устанавливать запрет на онлайн-операции и отдельные услуги для защиты от мошенников, сообщил Банк России. США ввели ограничения против 36 компаний из девяти стран

"С 1 октября 2022 года клиенты смогут самостоятельно устанавливать в банке, в котором они обслуживаются, запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Такая возможность предусмотрена указанием Банка России, которое зарегистрировал Минюст России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что устанавливать запрет на дистанционные каналы можно будет в отношении отдельных услуг, например переводов, онлайн-кредитования, или на все операции. Чтобы воспользоваться бесплатным сервисом, клиенту нужно обратиться в свой банк. Отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций клиент банка может в любое время без ограничений.

Как пояснил глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, клиенты банков не только смогут самостоятельно ограничивать онлайн-операции, но и смогут установить максимальную сумму одной операции или лимит на определенный период времени, например на сутки или на месяц.

"Банки будут обязаны бесплатно оказывать такие услуги всем клиентам. Если у вас есть счета в нескольких банках, необходимо будет написать заявление в каждом из них. При этом отменить запрет или изменить параметры онлайн-операции можно будет в удобное для вас время", — пояснил Уваров в видеообращении, которое публикует телеграмм-канал ЦБ.