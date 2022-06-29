МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Минфин России предлагает сделать репатриацию валютной выручки равной обязательному объему ее продажи — в настоящее время это означает отмену репатриации, заявил министр финансов Антон Силуанов. Глава Минфина предложил способ стабилизации рубля

"Мы сейчас предлагаем отменить репатриацию валютной выручки, точнее так — сделать ее равной обязательному объему продажи. Поскольку обязательный объем продажи валютной выручки мы отменили, то, по сути дела, и объем репатриации будет в таком же ключе", — сказал он, выступая на съезде РСПП.

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России отменила с 10 июня обязательную продажу 50% валютной выручки для сырьевых и несырьевых контрактов в любой валюте.