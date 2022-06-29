МОСКВА. 29 июн — ПРАЙМ. Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что страна из-за проблем с перечислением средств по евробондам в связи с санкциями Запада может предложить держателям бумаг досрочный выкуп с дисконтом. Эксперт оценил эффект от заморозки средств России для выплат по евробондам

Отмечается, что Белоруссия столкнулась с невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций республики, поэтому решила, что выплата по евробондам может осуществляться в национальной валюте.

По словам Селивестрова, ведомство также предложило держателям еврооблигаций выкупить их досрочно и с дисконтом. размер дисконта пока не определили.

Кроме того, министр подчеркнул, что Белоруссия согласна работать напрямую с инвесторами, до которых из-за санкций не доходят платежи по евробондам.