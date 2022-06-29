МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Банк России не стремится снижать ключевую ставку любыми способами и считает, что этот процесс займет от 2 до 2,5 лет, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на съезде РСПП. Набиуллина назвала самый защищенный российский актив

"Мы, конечно, будем снижать ставку по мере снижения инфляции. Но так как структурная перестройка предстоит существенная, мы не стремимся снизить инфляцию как можно быстрее любыми способами. Считаем, что это может занять от двух — до двух с половиной лет", — заявила она.

"Мы видим возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки, но, конечно, здесь ситуация очень изменчивая", — добавила Набиуллина.

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